Tentata violenza sessuale a Canicattì, condannato a 1 anno e 8 mesi

I giudici della prima sezione penale del Tribunale di Agrigento, presieduta da Alfonso Malato, hanno disposto la condanna ad un anno e otto mesi nei confronti di un originario di Canicattì, per il reato di tentata violenza ai danni di una bambina di sette anni. L’accusa sostenuta in aula dal pm Emiliana Busto ne chiedeva la condanna ad un anno e quattro mesi.

La vicenda risale al 2016 quando – secondo quanto ricostruito – l’uomo avrebbe tentato di avvicinare una bambina in un negozio di alimentari invitandola a raggiungerlo in un luogo appartato. La bimba raccontò tutto ai genitori che in seguito hanno denunciato l’accaduto. La difesa dell’imputato ha sempre sostenuto che l’uomo non fosse coinvolto in questa vicenda.