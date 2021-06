“Violenza sessuale sulla cognata”, chiesta condanna a 2 anni per 45enne

Il pubblico ministero Elenia Manno ha chiesto una condanna a 2 anni nei confronti di un empedoclino di 45 anni, pluripregiudicato, accusato di violenza sessuale.

L’uomo, nel giugno del 2007, avrebbe trascinato la cognata in camera da letto e l’avrebbe palpeggiata nelle zone intime, provocando in tal modo la reazione della donna che, con un colpo di telefonino sferrato in testa, riuscì a divincolarsi e a liberarsi.

La donna, nell’occasione, riportò varie contusioni che le furono diagnosticate in ospedale.

A distanza di 14 anni dai fatti contestatigli, l’uomo si è presentato davanti ai giudici del primo collegio del Tribunale di Agrigento. La sentenza è prevista per giorno 28 giugno.