Ambienti sempre puliti: come richiedere un preventivo a una impresa di pulizie e scoprire i servizi offerti

Le imprese di pulizie sono delle ditte nelle quali dei professionisti del settore si occupano dell’igiene di condomini, di studi professionali ma anche nel settore industriale, sia per quanto riguarda gli esterni che gli interni. Si tratta, pertanto, di un lavoro molto utile, di cui avvalersi periodicamente per mantenere pulito ed igienizzato un locale, oppure alla fine di determinati lavori, ad esempio al termine di un cantiere. A seconda della tipologia di pulizia effettuata, vi sono prezzi diversi, pertanto è sempre meglio richiedere un preventivo per impresa di pulizie specificando il servizio richiesto.

I servizi più richiesti

Tra coloro che tendenzialmente richiedono un preventivo a una impresa di pulizie vi sono i laboratori, sia alimentari che medici. Infatti, le imprese di pulizia, oltre a detergere le superfici si occupano della disinfezione a norma delle aree e delle apparecchiature. Inoltre, molte imprese di pulizie si occupano anche della sterilizzazione degli strumenti, utilizzando prodotti specifici. La maggior parte delle imprese di pulizie, inoltre, propone la pulizia dei condomini, di cui si avvalgono specialmente i condomini molto grandi situati nelle città più caotiche. In genere, la pulizia in questo settore, riguarda le aree comuni, come scale e ringhiere, ascensore, vetri delle finestre, portone e pavimenti (compresa lucidatura). In caso di aree verdi condominiali, come i giardini, è necessario precisare, quando si richiede un preventivo impresa di pulizie anche la pulizia di quest’ultimo. Per quanto riguarda, invece, le pulizie di grandi aree come le fabbriche, le pulizie vengono effettuate al termine della giornata lavorativa e riguardano i pavimenti, i macchinari, gli uffici, le aree di ristoro ed ovviamente anche i pavimenti.

Altri servizi offerti dalle imprese di pulizie

Oltre alle pulizie ordinarie, ovvero le attività poste in essere per la rimozione di polvere e sporcizia da superfici ed ambienti, alcune imprese propongono anche servizi aggiuntivi. La maggior parte delle imprese di pulizia, infatti, aggiunge anche la disinfezione, ovvero l’eliminazione dei microorganismi patogeni, e la sanificazione, cioè tutte le azioni per migliorare il microclima, la temperatura e l’umidità di un ambiente, per renderlo più sicuro. Invece, altri servizi sono maggiormente specifici e non tutte le imprese di pulizia sono in grado di effettuarli, come la disinfestazione per rimuovere in maniera sicura piccoli animali e parassiti, e la derattizzazione, per liberare un ambiente da ratti ed animali della stessa famiglia. Infatti, per queste operazioni è necessario utilizzare dei prodotti specifici ed essere in grado di svolgere tutte le operazioni in sicurezza, pertanto, spesso si tratta di attività svolte da ditte specializzate. Tuttavia, quando si richiede un preventivo all’impresa di pulizie è possibile specificare di essere interessati a questi servizi per comprendere se possono essere inclusi o meno.

Prezzi imprese di pulizie

I prezzi delle imprese di pulizie sono diversificati a seconda del tipo di pulizia da effettuare, della superficie da pulire, ecc. In genere, si tratta di tariffe orarie che variano dai 7 ai 15 euro; tuttavia, non è raro che alcune imprese decidano di applicare dei prezzi a metro quadro per le vetrate, ad esempio. Per i condomini, invece, è frequente trovare dei costi mensili che si aggirano intorno a qualche centinaio di euro. In ogni caso, è fondamentale richiedere un preventivo impresa di pulizie per ottenere delle informazioni dei costi più precise.