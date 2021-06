Canicattì: Tutto pronto per DoniAmoci

L’integrazione passa attraverso lo sport, è sicuramente questo lo slogan che si adotterà in occasione dell’incontro di calcio in programma a Canicattì il prossimo 23 Giugno, presso l’impianto sportivo FALCO.

Il tutto grazie all’iniziativa inserita nel programma del progetto DoniAmoci, promosso dal Comune di Canicattì con in testa il sindaco Ettore Di Ventura e gli assessorati allo Sport ed alla Solidarietà, la manifestazione che sarà curata dall’associazione Pro Sport con il patrocinio dell’ACSI Sicilia e dalla delegazione regionale FISDIR, vedrà tre rappresentative in campo, quella degli amministratori locali, con tutta la giunta comunale presente, quella degli atleti paralimpici, e quella dell’associazione I Girasoli di Mazzarino (Progetto SAI) che sarà formata da minori non accompagnati ospiti nel sistema di accoglienza, questi ultimi hanno preso parte ad un torneo nazionale promosso dalla FIGC.

Parola d’ordine integrazione e divertimento, alla fine premiazione per tutti.