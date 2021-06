Coltellate tra giovani sposi a Ribera: marito è grave

Una lite tra due giovani sposi è finita nel sangue. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio in una abitazione di contrada Ciaccio Montalto, a Ribera. Il bilancio è di due feriti con arma da taglio. Il più grave sembra essere proprio il marito che è stato trasportato con elisoccorso all’ospedale Civico di Palermo mentre la donna è finita all’ospedale di Sciacca. Non è ancora chiara la dinamica e il motivo della lite, ma pare, da una prima ricostruzione che l’uomo non voleva accettare la separazione dalla moglie; al culmine della lite lo stesso ha preso un coltello ha tentato di accoltellare la moglie e poi ha tentato di uccidersi.

Sul posto personale sanitario e i carabinieri della Tenenza di Ribera che hanno avviato le indagini.

