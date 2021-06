Culturismo, due atleti di Campobello di Licata protagonisti alle regionali

La disciplina della cultura fisica da diversi anni ha preso piede anche in Italia e la IFBB FIT ITALY (Federazione di categoria) ha presentato mesi fa il suo programma di gare da svolgersi su tutto il territorio nazionale, Sicilia compresa.

Una delle gare di qualificazione ai prossimi campionati italiani si è svolta su partecipazione regionale a Catania, sabato 12 Giugno, nella location del Pala Arcidiacono, ed ha visto protagonisti due ragazzi di Campobello di Licata, entrambi per la categoria “Men’s physique -170cm”:

Diego Asaro, classe 92, alla sua prima gara sale sul podio classificandosi al 3*posto ed Ennio Asaro, classe 87, che si classifica al 6*posto.

Entrambi gli atleti conquistano il pass per le fasi nazionali e sono entusiasti dei risultati ottenuti. Ringraziano Pippo Impellizzeri per l’organizzazione e il loro Coach Angelo Sanfilippo per i preziosi consigli, per averli accompagnati in questo percorso e spronati a fare sempre di più.