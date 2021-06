Favara, uomo investito mentre attraversa la strada: è grave

Un uomo di 51 anni di origine nordafricana è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Caltanissetta dopo essere stato investito da un’auto mentre attraversava la strada in via Fonte Canali, a Favara. L’uomo è stato centrato in pieno da una Fiat Panda guidata da una donna.

Quest’ultima, dopo l’impatto, si è fermata a prestare soccorso prima dell’arrivo del personale medico. Ancora poco chiara la dinamica che dovrà essere accertata dai carabinieri della locale Tenenza che si stanno occupando dei rilievi.