CAMMINATA VERSO MOLLARELLA PER RICORDARE IL NOSTRO AMICO GIOVANNI GIARRANA. Domenica 27 giugno alle ore 5.00 appuntamento al campo sportivo per iniziare la camminata verso MOLLARELLA. Un momento per ripercorrere insieme il percorso che il nostro caro Giovanni amava. Vi aspettiamo. Per info contattare i numeri: 3200403978 o 3206619646

loading..