Agrigento-Cattolica Eraclea, al via lavori manutenzione sulla Sp24

Saranno avviati nelle prossime settimane i lavori di manutenzione straordinaria sulla Strada Provinciale ex Regionale n. 24 Agrigento-Cattolica Eraclea ed Esa di contrada Fauma. Dopo l’aggiudicazione definitiva della gara all’Impresa Gruppo Venere di Vallelunga Pratameno in provincia di Caltanissetta che ha offerto un ribasso del 38,084%, si procederà alla stipula del contratto, a seguito delle verifiche amministrative dei requisiti della ditta aggiudicataria. Per questi lavori l’importo a base d’asta dell’appalto era fissato in 365.000,00 euro, compresi 9.125,00 euro per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.

Si tratta di lavori progettati interamente dallo staff tecnico del Settore Infrastrutture Stradali che riguardano interventi programmati già da diverso tempo. Per migliorare la viabilità delle due strade sono previsti il contenimento di scarpate, drenaggi per il convogliamento acque sotterranee e piovane, la collocazione di nuova segnaletica orizzontale e verticale e di nuove barriere di protezione, realizzazione di opere in muratura, ripristino o risagomatura della sede stradale.

I lavori consentiranno di migliorare la transitabilità su itinerari che permettono, soprattutto nel periodo estivo, di aggirare il tratto più problematico della SS 115 tra Agrigento e Realmonte, per coloro che vogliono raggiungere i lidi dei territori di Siculiana, Montallegro ed Eraclea Minoa, oltre, naturalmente, ad agevolare gli spostamenti quotidiani dai comuni ricadenti in quel comprensorio.