Campobello di Licata, nuove ordinanze sulla viabilità

Firmate nuove ordinanze sulla viabilità. Disposta chiusura al traffico veicolare in via De Amicis, sino al 31 agosto, dalle ore 20 alle ore una; via Incorvaia, sino al 15 settembre, dalle ore 20 alle ore 24; via Soldato Barbera, sino al 19 agosto, dalle 20 alle 24, Piazza Marconi, sino al 15 settembre, dalle ore 20 alle ore una.

Chiusura al traffico veicolare anche in via Lourdes, sino al 5 ottobre, dalle ore 20 alle ore 24, con esclusione delle Forze dell’Ordine e dei mezzi adibiti al soccorso pubblico. Inoltre: chiusura al traffico veicolare in via 4 novembre, nel tratto tra le vie Massaua e Somalia, dal 7 giugno al 30 settembre, dalle ore 20 alle ore 24. Le ordinanze possono essere revocate o sospese per motivi di ordine e sicurezza o abuso dell’autorizzato. L’Ufficio tecnico provvederà a far apporre i segnali secondo le prescrizioni di legge, le Forze dell’Ordine incaricate dell’esecuzione del provvedimento.

Giovanni Blanda