Donazione dei Lions riberesi al progetto “SOS Leone” del WWF

leoni sono indicatori dello stato di conservazione degli habitat: se ci sono vuol dire che l’ambiente è sano.

Inoltre, sono una specie ombrello, cioè una specie la cui presenza determina una serie di effetti positivi per tutto l’ecosistema.

Il Lions Club di Ribera ha aderito alla campagna lanciata dal WWF per la salvaguardia di questa specie, con una donazione in favore del progetto “SOS Leone”.

Non è un caso che Melvin Jones, fondatore dei Lions, abbia voluto ispirarsi a questo animale quando fondò questa associazione di servizio, per la forza che ispira il leone, l’autorevolezza e la capacità di affermare la propria presenza.

Ma negli ultimi decenni l’habitat dei leoni si è ridotto del 90%.

I giovani leoni sono ormai costretti a spostarsi tra frammenti di natura e ambiente abitati dall’uomo, riconvertiti per l’agricoltura, l’allevamento, l’estrazione mineraria.

I giovani leoni si imbatteranno negli allevamenti e faranno quello che la natura li ha programmati a fare finendo nel mirino degli allevatori.

I giovani leoni strada troveranno orde di bracconieri, pronti a sparare senza pietà, per rivendere sui mercati clandestini ogni parte del loro corpo: pelle, ossa, denti, persino le vibrisse.

Giuseppe Vinci, Presidente dei Lions riberesi, ha voluto che si finanziasse questo programma del WWF in difesa dei leoni, riconoscendo a questa organizzazione la capacità di coordinamento delle proprie azioni a livello planetario.

A Giuseppe Mazzotta, Presidente del WWF Sicilia Area Mediterranea ODV, è stato consegnata la ricevuta della donazione.

Questo è il tempo per affermare azioni che superino i localismi, aprendosi al mondo, per incidere in modo globale, consapevoli che la regina delle emergenze è quella climatica, alla quale di affianca la salvaguardia della biodiversità.

