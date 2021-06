Ravanusa, refezione scolastica gratis per tutti i bambini della scuola

La Giunta municipale ha azzerato il costo del pasto per il servizio di refezione nelle scuole dell’infanzia statali per l’anno scolastico 2020/2021.

A darne notizia l’assessore alla Pubblica Istruzione che ha anche la delega ai servizi sociali, Antonino Nobile.

Il Comune di Ravanusa, ha utilizzato economie di risorse da somme assegnate con D.lgs 65/2017, per l’abbattimento del costo del pasto per i bambini delle scuole dell’infanzia statali che nel corrente anno scolastico hanno usufruito della refezione scolastica;

Le somme per l’iscrizione al servizio mensa che gli utenti avevano già versato, verranno rese disponibili per il nuovo anno scolastico 2021/2022 mentre ai genitori dei bambini che lasceranno la scuola dell’infanzia per frequentare la scuola primaria verrà rimborsata anche la cauzione.

“In questo anno di crisi, ha dichiarato l’Assessore Antonino Nobile, l’amministrazione comunale si sta adoperando per venire incontro ai cittadini di Ravanusa con diverse iniziative nel settore sociale. l’azzeramento del costo del servizio mensa, ha continuato l’assessore, è il frutto di un impegno a sostegno delle famiglie e la testimonianza della presenza dell’amministrazione sempre affianco ai cittadini ravanusani”.