Agrigento, riparte l’attività del Centro Sportivo Italiano

Dopo uno stop legato all’emergenza Covid19 il Centro Sportivo Italiano di Agrigento con il suo Presidente Provinciale Giuseppe Daniele Messina assieme allo staff del Csi locale e regionale hanno programmato diverse attività sportive di interesse nazionale.

E’ già operativo il campionato nazionale under 12 e under 10 della disciplina di calcio A5/A7, che ha visto molte adesioni di diverse società sportive del territorio provinciale. Con i comitati di Agrigento, Caltanissetta, Ragusa, Siracusa, Messina il Csi Sicilia da il via dal 1 Luglio al “Trinacria Padel Tour” che si concluderà nel mese di settembre.

“Educare attraverso lo sport è la missione del Centro Sportivo Italiano, dice il presidente Giuseppe Messina.Promuoviamo lo sport come momento di educazione, di crescita, di impegno e di aggregazione sociale, ispirandosi alla visione cristiana dell’uomo e della storia nel servizio alle persone e al territorio. Da sempre i giovani costituiscono il suo principale punto di riferimento, anche se le attività sportive promosse sono rivolte ad ogni fascia di età.”