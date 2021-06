Contrae virus durante ricovero: Asp dovrà risarcire 100mila euro

Il Tribunale di Agrigento ha condannato l’azienda sanitaria provinciale al pagamento del risarcimento del danno pari a 102 mila euro nei confronti di un uomo, originario di Sciacca, per una infezione contratta durante il ricovero all’ospedale Giovanni Paolo II a seguito di un intervento chirurgico nel 2012.

Il 56enne, dopo un infarto e il successivo ricovero, accusò alcuni malesseri e – in seguito ad ulteriori accertamenti – scoprì di aver contratto un virus in ospedale i cui effetti dovevano essere curati con mirate terapie. Così ha deciso di trascinare in tribunale l’Asp di Agrigento e, rappresentato dall’avvocato Angelo Farruggia, ha ottenuto oggi il riconoscimento del danno subito, quantificato in oltre 100 mila euro.