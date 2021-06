Infastidisce clienti e minaccia titolare bar: “Faccio parte di famiglia mafiosa”

Momenti di tensione lo scorso pomeriggio in via Atenea, salotto buono di Agrigento, dove un cinquantenne residente in provincia ha creato il panico nei pressi di un bar. In evidente stato di alterazione ha prima infastidito gli avventori dell’esercizio commerciale e, dopo essere stato richiamato dal titolare, ha rivolto minacce nei suoi confronti: “Appartengo ad una famiglia mafiosa”.La posizione dell’uomo è adesso al vaglio degli uomini della Polizia di Stato.

