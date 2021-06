La Sicilia in zona bianca da lunedì: ecco cosa cambia

Il Ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, ha firmato una nuova ordinanza che andra’ in vigore a partire dal 21 giugno. Le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Toscana, Sicilia, la Provincia Autonoma di Bolzano passano in area bianca. Lo rende noto il ministero. Da lunedi’, quindi, tutta l’Italia sara’ in area bianca tranne la Val d’Aosta.

“Il raggiungimento della zona bianca – commenta Musumeci – non deve farci dimenticare che, ancora, in Sicilia sopravvivono alcuni focolai che ci hanno costretto a dover dichiarare quattro ‘zone rosse’. Che sia, quindi, un’estate nella massima prudenza, pensando al vaccino per chi non lo ha ancora fatto”.

LE NOVITA’

Da lunedì anche la Sicilia entrerà in zona bianca e – come previsto dal decreto – non ci saranno limiti orari per la prima volta dopo il 3 novembre 2020, oltre sette mesi fa, quando in piena seconda ondata fu istituito il coprifuoco dalle 22 alle 5, spostato poi il mese scorso alle 23 e infine alle 24. In questa zona i bar, i ristoranti e le altre attività di ristorazione sono aperti ed è possibile consumare cibi e bevande al loro interno, senza limiti orari. Resta invece il divieto di assembramento e l’obbligo di mascherina, sia all’aperto sia al chiuso. Il dibattito in tal senso si è acceso proprio in queste ore. Possibile che già alla fine di giugno cada anche quest’ultimo obbligo. Da lunedì sono consentite senza restrizioni anche la vendita con asporto di cibi e bevande e la consegna a domicilio, che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. Le nuove regole prevedono che in zona bianca all’aperto non ci siano limiti di persone ai tavoli (tra i quali deve esserci comunque il distanziamento di un metro), mentre nei bar e nei ristoranti al chiuso potranno sedere allo stesso tavolo massimo sei persone salvo che siano tutti conviventi.