Raccolta differenziata, in piazza stand informativo per i cittadini di Realmonte

Dal prossimo 21 giugno, la raccolta differenziata subirà delle variazioni nei giorni di raccolta e, a tal proposito, per mettere al corrente e sensibilizzare la cittadinanza, stamane è stato allestito un punto informativo nel cuore della Città della Scala dei Turchi. Alla presenza del sindaco avv. Sabrina Lattuca e l’assessore al ramo, Rosalia Anastasi, alcuni operatori del servizio , hanno distribuito agli avventori ed ai curiosi, il nuovo calendario di conferimento dei rifiuti che illustra i giorni, le modalità e gli orari in cui esporre le attrezzature all’esterno della propria abitazione per il ritiro .

“ Il comune di Realmonte- afferma il sindaco Sabrina Lattuca- si è sempre attestato tra i comuni più virtuosi e, nel solco del nostro positivo percorso, l’iniziativa di oggi vuol informare i cittadini con largo anticipo, dei cambiamenti dei giorni di conferimento, per proseguire in un cammino proiettato al rispetto delle regole e dell’ambiente. La nostra città a vocazione turistica- conclude il sindaco- deve necessariamente presentarsi con un ottimo biglietto da visita per i turisti che vengono a visitare uno dei siti più belli al mondo”.