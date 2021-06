Accoltella la moglie e tenta il suicidio: arrestato il marito che si trova in rianimazione

Si trova ancora ricoverato in gravi condizioni il quarantenne di Ribera che, secondo una prima ricostruzione, avrebbe negli scorsi giorni accoltellato la moglie per poi tentare il suicidio tagliandosi la gola. Il fatto è avvenuto in un’abitazione di contrada Ciaccio Montalto, a Ribera. L’uomo attualmente si trova in terapia intensiva all’ospedale Civico di Palermo mentre la moglie è ricoverata all’ospedale di Sciacca. Le condizioni di quest’ultima sembrerebbero in netto miglioramento.

Intanto ieri mattina, davanti il gip del Tribunale di Sciacca Antonio Cucinella, si è svolta l’udienza di convalida del provvedimento di arresto nei confronti dell’uomo. Il quarantenne è accusato di tentato omicidio ed è difeso dagli avvocati Sebastiano Mulè e Giovanni Dazzo Nelle prossime ore è attesa la decisione del giudice. L’inchiesta è coordinata dal sostituto procuratore Brunella Fava.