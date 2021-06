Aggredisce la moglie con una cintura davanti ai figli: denunciato

Cintante alla moglie davanti ai figli di otto e quattro anni che non hanno esitato a difendere la giovane madre. E’ successo in un appartamento di una casalinga trentaduenne di Ribera dove i carabinieri della locale Tenenza sono intervenuti in seguito all’ennesima lite familiare. Secondo una prima ricostruzione l’uomo, un trentenne autista con precedenti di polizia, avrebbe tentato di aggredire con una cintura di cuoio la moglie.

La donna ha poi raccontato ai carabinieri una situazione vessatoria che si protraeva dal 2012, costretta a subire minacce e aggressioni da parte del marito particolarmente violento. L’uomo è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica del Tribunale di Agrigento ed allontanato in via precauzionale dalla casa familiare