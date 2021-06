Auto contro camion sulla Statale 118: grave 26enne, trasferito in elisoccorso

Un incidente stradale si è verificato lungo la strada statale 118 che collega Agrigento a Raffadali. Una Lancia Y, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata contro un mezzo pesante che trasportava acqua.



Il ragazzo alla guida dell’automobile, un 26enne, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta con un elisoccorso che è atterrato in zona. Il conducente dell’autocarro, invece, sarebbe rimasto ferito in maniera lieve.

Sul posto, oltre al personale sanitario, una squadra dei vigili del fuoco e i carabinieri della Radiomobile che si stanno occupando dei rilievi.