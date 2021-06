Canicattì a lutto: addio Mauro, grande professionista e persona speciale …..

Questa è la notizia che mai avrei voluto scrivere. Mauro Granata straordinario medico anestesista all’Ospedale Barone Lombardo, è deceduto a seguito di un incidente a pochi chilometri da Sciacca. Mauro era un mio amico. Uno di quegli amici su cui potevi contare , sempre con un sorriso stampato in faccia e con quell’ironia travolgente. Mauro era un medico, di quelli che guardava i suoi pazienti negli occhi e per loro aveva sempre una battuta che li metteva di buon umore…. Mauro era uno speciale .. faccio fatica a trovare le parole per raccontarvelo. Da giornalista dovrei descrivere la dinamica dell’incidente, ma il dolore ha il sopravvento… ho finito le lacrime e anche le parole . Addio amico mio … l’appuntamento che ci eravamo dati l’altra settimana dovremo rimandarlo a data da destinarsi. Che Dio ti abbia in gloria. Ti voglio bene.

Tutta la redazione di Canicattiweb si stringe al dolore dei fratelli Giancarlo, Ferdinando , della Mamma, dei figli Carola e Filippo e della famiglia tutta.

Cesare Sciabarrà