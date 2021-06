La condotta di Canicattì cambia sede

Dove c’è AGRICOLTURA c’è CONFAGRICOLTURA!

Alla presenza dell’ On. Catania( presidente regionale ESA) e di Rosario Marchese Ragona( componente direttivo regionale ESA) e presidente provinciale di Confagricoltura Agrigento,sono stati ufficialmente consegnati i nuovi locali dell’ Uia di Canicattì ( ex condotta agraria) che sono siti nei locali ESA uscita per Caltanissetta.Presenti all’inaugurazione il capo dell’ispettorato provinciale agricoltura Dott.Vella e innumerevoli funzionari e dirigenti dei due enti

