Ribera, i bambini protagonisti della giornata mondiale delle tartarughe marine

Per la Giornata Mondiale delle Tartarughe Marine, i volontari del WWF di Ribera si sono organizzati in paese per portare i bambini ad una operazione di educazione ambientale.

Il presidente del WWF Sicilia Area Mediterranea, Giuseppe Mazzotta, ha invitato l’Amministrazione comunale che si è presentata con l’assessore Mariella Ragusa, seguita poi da Leonardo Augello.

Tutti pronti per una azione, che vedeva anche il supporto della volontaria Arcangela Tavormina, per istruire i bambini alle modalità di comportamento di carattere civico.

Rispetto ai più svariati argomenti, i bambini anticipavano i grandi nelle spiegazioni e così, passati ai fatti, non hanno avuto bisogno di altre parole per una operazione di Plastic free con raccolta di plastica e lattine, stupendo tutti per la loro autonomia.

“Noi li vediamo piccoli, ma loro hanno grande l’idea di quanto lungo sia il futuro”, dice l’architetto Giuseppe Mazzotta.

