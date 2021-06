Risarcimento danni per perdita del capitale investito in titoli obbligazionari convertiti in azioni

L’Arbitro per le Controversie Finanziarie, in data 016\2021, ha accolto il ricorso proposto da due risparmiatori ravanusani contro la banca MPS, in relazione all’investimento in obbligazioni subordinate avvenuto nell’anno 2014 che, a seguito della conversione in azioni per la capitalizzazione della banca, il valore del capitale si era ridotto di oltre il 50%.

In particolare i risparmiatori, assistiti dall’Avv. Salvatore Loggia di Ravanusa, hanno dimostrato nel corso della procedura arbitrale che non avevano sottoscritto alcun tipo di contratto che autorizzava un simile e specifico investimento altamente rischioso, oltre ad avere fatto emergere la palese ed ingiustificabile contraddizione tra il profilo di rischio firmato, che dava l’immagine di un investitore esperto, con il titolo di studio posseduto di licenza elementare. La banca quindi è stata condannata al risarcimento dei danni, per una somma pari alla differenza tra l’importo in totale investito e quanto ottenuto dai risparmiatori dalla vendita delle azioni ricevute in conversione, ivi inclusa la rivalutazione monetaria.