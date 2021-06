“Welcome Sciacca”, da oggi operativo il portale turistico

online “Welcome Sciacca” il portale turistico attivato dall’Amministrazione comunale all’interno del progetto di “marketing turistico e destination management”.

Ne danno comunicazione il sindaco Francesca Valenti e l’assessore al Turismo Sino Caracappa.

L’indirizzo web è www.welcomesciacca.com

Dopo la scelta del brand condivisa con la città, attraverso un sondaggio pubblico, si rende dunque operativo questo strumento di promozione della città di Sciacca, con i suoi contenuti. “Un portale – si evidenzia – che racconta l’anima della città con le sue attrattive monumentali e paesaggistiche, la sua storia, le sue tradizioni, la sua cultura, la sua creatività, la sua arte, il suo mare. Un’essenza che rispecchia i suoi cittadini e che viene comunicata ai visitatori con un messaggio chiaro e diretto rivolto ai turisti: Sciacca, città accogliente, è pronta a darvi il benvenuto”.

La piattaforma web è stata pensata per attrarre e guidare il visitatore alla scoperta dell’offerta turistica del territorio; una vetrina dove trovare anche informazioni sulla città, sugli eventi, sui servizi, sulle strutture, sulle attività artistiche, sulle esperienze che è possibile fare. Uno strumento utile al visitatore per conoscere Sciacca e il suo territorio e anche per gli operatori economici che hanno chiesto di essere inseriti per far conoscere e promuovere la propria attività dentro un unico portale istituzionale dedicato al turismo della città.

Il portale Welcome Sciacca sarà un work in progress, sarà continuamente aggiornato e arricchito di ulteriori contenuti così come rimane aperto a tutti quegli operatori che vogliono far conoscere e promuovere la propria attività.