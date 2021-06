Come scegliere il bikini perfetto per l’estate 2021

Ogni anno con l’arrivo dell’estate, c’è anche la voglia di acquistare nuovi costumi da bagno per sfoggiarli poi in spiaggia con gli amici oppure in piscina. Ci sono così tanti modelli, però, che non è sempre facile scegliere il giusto bikini. La regola è sempre la stessa: quella di seguire il proprio stile ed, ovviamente, scegliere un modello che calzi bene con il proprio corpo ma, soprattutto, che faccia sentire a proprio agio chi li indossa. Ci sono senza dubbio le tendenze da seguire, quelle non cambiano mai, ma ogni anno ci sono sempre dei modelli diversi e super colorati.

Ci sono, inoltre, tante fantasie, tutte molto belle, particolari ed eleganti. Con queste, non si potrà far altro che bella figura grazie allo stile ricercato e alla classe che Twinset offre per le sue clienti. I modelli messi a disposizione sono davvero tanti e, inoltre, gli slip sono di diverse tipologie, così come anche i top. I classici triangoli ovviamente non mancano, ma ci sono anche le fasce ed i modelli push up.

Le fantasie dei bikini sono, come già anticipato, molte e belle. C’è infatti la classica stampa animalier che ormai da anni è molto richiesta, per non parlare dei monocolore in lurex o laminati per sfoggiare il massimo dell’eleganza anche in spiaggia. Si tratta di costumi da bagno molto belli da indossare e soprattutto comodi, che garantiscono quindi il massimo del comfort.

Non c’è un modello di costume perfetto sempre, ci sono però modelli adatti ad ogni occasione ed è quindi giusto avere con sé sempre più bikini per poter poi diversificare. Se, ad esempio, si vuole usare la fantasia, si può utilizzare il reggiseno di un modello ed uno slip di un altro. In questo modo si potranno ricreare nuovi costumi particolari. Ovviamente se le fantasie non sono abbinabili quanto appena detto non è assolutamente consigliabile.

Gli slip possono essere un po’ più sgambati, a vita alta oppure con i classici laccetti, e i reggiseni sono disponibili in ancora più varianti, proprio per adattarsi al meglio alle forme. Se si predilige l’allegria allora un bikini con fantasia è quello che ci vuole, se invece si preferisce qualcosa di più minimal, allora il monocolore, magari con paillettes o tessuti particolari, è il modello più adatto. Gli accessori ovviamente non possono mai mancare ma, se il modello è un po’ più particolare, il consiglio è sempre quello di non eccedere. Brillare va bene ma senza esagerare: in questo modo si manterranno la classe e l’eleganza studiate appositamente dal brand sopra citato.