Lancia una fiocina contro un militare, pescatore di frodo indagato per tentato omicidio

Un pescatore di frodo è stato denunciato per tentato omicidio dalla Capitaneria di Porto per aver lanciato una fiocina contro un militare.

E’ accaduto nelle acque di Augusta, all’interno della rada, dove si trovava l’uomo a bordo della sua imbarcazione. Secondo quanto svelato dalla Guardia costiera stava pescando con la rete in zona vietata e non aveva con se alcuna autorizzazione. Appena scoperto, il pescatore ha prima inveito e poi provato a colpire con quell’arma un militare, che, per fortuna, si è salvato. E’ stato bloccato poco dopo quando è arrivato sulla banchina ed all’intervento hanno preso parte anche i carabinieri.

“Il pescatore di frodo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per le ipotesi di reato di tentato omicidio, aggravato perché perpetrato nei confronti di un pubblico ufficiale, e di resistenza, e per non aver ottemperato all’alt mposto dagli Agenti della Guardia Costiera, essendosi dato alla fuga. Inoltre, al trasgressore è stata comminata una sanzione amministrativa pari a 2000 per pesca in zona vietata”. La rete è stata sequestrata.