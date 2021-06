Nuovi arbitri di calcio per la Sezione di Agrigento

in modalità on line si sono svolti gli esami per aspiranti arbitri di calcio della nostra Sezione . 13 i promossi con una media di età di 16 anni che arricchiscono l’organico OTS e pronti ad esordire quando i campionati riprenderanno dopo aver sostenuto i test atletici .

Ottimi risultati nei quiz e nelle prove orali sostenuti con la Commissione formata dal Presidente della Commissione designato dal Cra Antonino Sciabarra ‘e dagli altri tre componenti Gero Drago Presidente della sezione , Calogero Giardina e Pietro Costanza come Segretario , sempre importante l’apporto tecnico del collega Matteo Piazza. La nostra famiglia cresce portando la sezione a 185 associati circa a dimostrazione che il nostro mondo entusiasma molti giovani anche perché vedono nel nostro ambiente un posto sano dove maturare e crescere . Un ringraziamento particolare va ai colleghi Antonino Costanza , Piero Cumbo e Carlo Virgilio che hanno svolto il corso on line . Un grosso in bocca al lupo da parte del Presidente Gero Drago , dal CDS e da tutti i nostri associati ai nuovi colleghi con l’augurio di raggiungere il sogno più ambito quello di arbitrare in Serie A .

Questi i loro nomi :

– Antonino Alongi

-Riccardo Bruzzi

– Antonio Cumbo

– Vincenzo Guzzardo

-Karola Li Voti

– Gaetano Mini’

-Davide Montalbano

-Russello Tommaso

– Giuseppe Salemi

-Salvatore Santangelo

-Antonio Schittone

-Onofrio Zambuto

-Stefano Zambuto