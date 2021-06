Rissa a Canicattì: colpito alla testa con sgabello, 45enne in ospedale

A Canicattì, i poliziotti del locale commissariato stanno facendo accertamenti dopo che venerdì scorso, un uomo, di nazionalità romena, enne, è finito in ospedale, a seguito di una rissa scoppiata nei pressi di un bar in via Capitano Ippolito, con alcuni connazionali, probabilmente ubriachi.

Ad avere la peggio un 45 enne che è stato colpito alla testa con un sgabello, fortunatamente l’uomo non ha riportato conseguenze gravi. Stando ad una prima costruzione e dalle prime testimonianze raccolte dagli agenti pare che l’aggressore dopo aver colpito il connazionale si sia dato alla fuga.

Proseguono le indagini per risalire all’autore e per capire quali sono stati i motivi della rissa.