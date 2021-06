Rissa a fine partita, calciatore 17enne picchiato e portato in ospedale

Un giovane calciatore di 17 anni è stato portato in ospedale a Villa Sofia in gravi condizioni con un trauma cranico dopo essere stato picchiato ieri pomeriggio a Carini in via Morello nella struttura sportiva Pasqualino Stadium.

L’aggressione davanti agli spogliatoi alle fine della partita della categoria juniores nel corso del “Mito Cup”, autorizzata dalla Federazione italiana gioco calcio.

Alla fine dell’incontro scoppiava una lite davanti gli spogliatoi della struttura sportiva. Qui restava ferito uno dei giocatori di 17 anni. Sono stati chiamati i sanitari del 118 che hanno trasportato il ragazzo all’ospedale Villa Sofia di Palermo.

I medici dopo una serie di controlli stabilivano che il calciatore aveva un trauma cranico. La prognosi è di 10 giorni. Sono in corso indagini per risalire all’aggressore.