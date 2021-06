Santa Margherita di Belice aderisce al progetto “Piazza Wi-Fi Italia”

Il comune di Santa Margherita di Belice ha aderito al progetto “Piazza Wi-Fi Italia” promosso da Infratel.

“Piazza Wifi Italia” è un progetto del Ministero dello Sviluppo Economico che ha come obiettivo quello di permettere a tutti i cittadini di connettersi, gratuitamente e in modo semplice tramite l’App dedicata, a una rete wi-fi libera e diffusa su tutto il territorio nazionale.

Stamattina è stato effettuato un sopralluogo da parte dei tecnici Infratel per la verifica della fattibilità tecnica del progetto proposto dal Comune. Grazie al progetto verranno installati da 5 a 6 hotspot in giro per la città che forniranno il segnale wi-fi nei principali punti di aggregazione della città come Piazza Matteotti, Parco del Gattopardo, Piazza Libertà, Piazza Loi e gli spazi antistanti gli edifici scolastici (elementari e medie).

Grazie ad una semplice App, con un unico username e password, sarà possibile connettersi con il proprio dispositivo (Smartphone, Tablet, Notebook) al segnale senza doversi riconnettere ogni volta.