Borsa e mercati: ecco le strategie da seguire per investire in azioni secondo TradingOnline.io

Da un punto di vista strettamente tecnologico, questo è il miglior periodo storico di sempre per iniziare a dedicarsi al trading. Fino a qualche tempo fa, per diventare un professionista della finanza occorreva seguire percorsi di studi ad hoc e, ovviamente, era molto utile frequentare fisicamente le più importanti borse del mondo.

Ora invece la formazione è molto più semplice rispetto al passato: si consideri infatti che, al giorno d’oggi, esistono molti siti specializzati in trading online capaci dare consigli e indicazioni utili a tutti i livelli. Si va infatti dalle indicazioni e dalle nozioni di base, fino ad arrivare a strategie che vengono messe in atto tutti i giorni dai trader più esperti.

Il senso del trading online

Detto questo, come in tutti i campi, anche in quello finanziario è consigliabile partire dai fondamentali e quindi dalla terminologia tecnica, se non addirittura dal senso ultimo della compravendita di asset nei mercati. Per investire in azioni è innanzitutto fondamentale individuare un intermediario certificato a cui affidarsi, che possa aiutare il trader a scegliere i migliori strumenti finanziari con cui operare e le strategie da attuare.

In Borsa, il valore di un qualsiasi strumento finanziario non è quasi mai fisso, ma, al contrario, è volatile: questo vuol dire che può sia scendere che salire, a seconda di tutta una serie di input e fattori. Sintetizzando, potremmo dire che dunque un trader punta a comprare quando il prezzo di un qualsiasi bene è basso (o inferiore alla media) e poi a rivendere quando sale. Per farlo è necessario essere in grado di interpretare gli input e i fattori di cui sopra: quei segnali che consentono di intuire quali asset sono pronti a esplodere e quali invece sono destinati a colare a picco.

Terminologia di base

Nel capoverso precedente si è utilizzata a più riprese una delle parole più importanti del trading online. Facciamo riferimento alla parola “asset”, che, in finanza, può venire utilizzata per indicare gli strumenti finanziari più diversi. Un asset infatti è semplicemente un bene messo in vendita nel mercato: può dunque trattarsi tanto di un’azione quanto di un’obbligazione, tanto di un contratto quanto di una materia prima o una valuta.

A tal proposito, un aspirante trader deve imparare a prendere confidenza con la terminologia di cui sopra, così come deve conoscere cosa si intenda oggi quando si parla di broker: infatti, quelli che un tempo erano degli intermediari finanziari in carne ed ossa, oggi sono (nella maggior parte dei casi) dei siti o delle piattaforme. Detto questo, la funzione del broker resta grosso modo la stessa, visto che permette ai suoi utenti di accedere previa iscrizione a tutta una serie di asset, di mercati o di servizi.

Elaborare la propria strategia

Una volta acquisite le prime conoscenze è consigliabile effettuare un ultimo passaggio prima di iniziare a investire. Un passaggio semplicemente importantissimo, che consiste nella creazione di una strategia di investimento. Ciò vuol dire che un trader, in linea di massima, conosce il tipo di operazioni che vuole effettuare ancor prima di accedere a una borsa o a un mercato.

Per elaborare un primo piano d’azione valido è sufficiente partire dal proprio profilo: mettere nero su bianco il proprio livello di esperienza, il proprio budget di partenza e il tempo che si ha a disposizione da dedicare al trading. Già con questi pochi elementi sarà molto più semplice capire quale tipologia di investimento sia adatta alle proprie esigenze e quale invece vada posticipata ad un momento successivo.