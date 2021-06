Castrofilippo: conferimento cittadinanza onoraria al milite ignoto: consegna al comandante dei Carabinieri Salvatore Baglio

Il Consiglio comunale di Castrofilippo, nel corso dell’ultima seduta ha approvato la proposta del sindaco Francesco Badalamenti di conferire la Cittadinanza Onoraria alla memoria del Milite Ignoto. All’iniziativa, promossa dall’ANCI (Associazione Nazionale Comuni d’Italia) su proposta del Gruppo delle Medaglie d’Oro al Valor Militare d’Italia, hanno già aderito numerosi comuni. Dopo l’approvazione della proposta da parte del consiglio comunale, il sindaco ha consegnato questa mattina simbolicamente la pergamena di conferimento della Cittadinanza Onoraria nelle mani del Comandante della Stazione Carabinieri di Castrofilippo, Salvatore Baglio. “Il Milite Ignoto è un soldato – dice il sindaco Franco Badalamenti – caduto durante la Grande Guerra 1915-18. L’iniziativa, a cui Castrofilippo ha aderito, prevede che tutti i Comuni d’Italia conferiscano, nel centenario della sepoltura presso l’Altare della Patria, la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto. Quel soldato che per cent’anni è stato volutamente ignoto, diventa il Cittadino d’Italia. Quell’Italia – conclude Badalamenti-che nei momenti di grande difficoltà, come quello che stiamo vivendo causa Covid 19, si aggrappa e si unisce a tutti quei simboli e valori che ne caratterizzano la propria storia, per risollevarsi e rinascere”.

