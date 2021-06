M5S: Da centrodestra solo disastri. Forestali ancora senza stipendio per assenza maggioranza

– “Oggi è arrivato in aula il disegno di legge sulle variazioni di bilancio per i Forestali ma la Lega e gran parte della maggioranza che sostiene il governo non erano in Aula per approvarlo. I siciliani hanno dapprima subito gli errori di Musumeci per l’individuazione delle somme, ma anche quando il governo regionale prova in ritardo a mettere una pezza, le leggi non passano perché mancano i numeri. Anche in questo caso a pagare sono sempre i siciliani”. A dichiararlo sono i deputati regionali del Movimento 5 Stelle all’Ars a margine della seduta a Sala d’Ercole.



