Mafia, sequestrati e confiscati 1.5 miliardi di euro nell’ultimo anno

L’anno scorso in applicazione della normativa antimafia, sono state sottoposte ad accertamenti patrimoniali 8.822 persone mentre i provvedimenti di sequestro e confisca eseguiti hanno raggiunto, complessivamente, il saldo di circa 1,5 miliardi di euro. E’ quanto emerge dal bilancio operativo 2020 della Guardia di finanza reso noto oggi.

Ammonta a circa 2,2 miliardi di euro il valore dei beni mobili, immobili, aziende, quote societarie e disponibilita’ finanziarie proposti per il sequestro. Tali misure comprendono l’esecuzione di sequestri di prevenzione, ai sensi del Codice Antimafia, per circa 600 milioni di euro e confische in via definitiva di beni per oltre 650 milioni. Eseguiti anche 64.732 accertamenti a seguito di richieste pervenute dai prefetti, la quasi totalita’ (64.564) riferiti alle verifiche funzionali al rilascio della documentazione antimafia.