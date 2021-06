Ravanusa, Cittadinaza Attiva: tre gruppi su whatsapp per conoscere le attività dell’amministrazione

Al fine di di conoscere la vita amministrativa della nostra amata RAVANUSA ho deciso di formare un gruppo whatsapp per dare la possibilità a tutti di seguire da vicino quello che accade.

Il gruppo in origine doveva essere uno ma le adesioni hanno superato abbondantemente le 256 persone (numero massimo per un gruppo) ed attualmente i gruppi sono tre, in tutto 768 persone (grazie a tutti !!)

Adesso, visto il successo dell’iniziativa, voglio estendere l’invito a farne parte anche alle persone che si trovano all’estero e che non hanno mai reciso il loro legame con RAVANUSA o in generale a tutti coloro che desiderano essere partecipi di ciò che succede.

Un modo per essere aggiornati in tempo reale e direttamente sul telefonino.

I gruppi sono bloccati, solo gli amministratori possono parlare, altrimenti si rischierebbe di impazzire, lo scopo è solo quello di informare e non di discutere (spesse volte inutilmente) come avviene su faceebook, i messaggi arrivano ogni tanto

per evitare di disturbare i partecipanti che dovranno solo essere aggiornati e non tediati !!

Tutti coloro che vogliono fare parte di CITTADINANZA ATTIVA RAVANUSA per conoscere ciò che accade realmente a Ravanusa possono inviare il loro numero al contatto Whatsapp 3283516679.

IL GRUPPO SI CARATTERIZZA PER UNA PROFONDA FIDUCIA E RISPETTO DELLA SCIENZA, DELLE LEGGI E DELLA “REALTA’ REALE” CHE CI CIRCONDA

