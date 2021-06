Canicattì, convocato Consiglio Comunale per lunedì 28

Si comunica, ai sensi dell’art. 44, e seguenti, del Regolamento Funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, che il Consiglio Comunale è convocato, in seduta pubblica ed in sessione ordinaria, per le ore 19:00 di Lunedì 28 Giugno 2021 in prima convocazione e all’occorrenza alle ore 20:00 in seconda convocazione.

Pertanto, si invita la S.V., nella qualità, a partecipare alla seduta che SI TERRÀ PRESSO LA SALA CONSILIARE DI CORSO UMBERTO I^. PER L‘OCCASIONE SARANNO ADOTTATE TUTTE LE MISURE NECESSARIE AL FINE DI OTTEMPERARE ALLE PRESCRIZIONI VIGENTI IN TEMA DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19.

SARÀ TRATTATO IL SEGUENTE O. D. G.:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

LETTURA ED APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE PRECEDENTI.

INTERROGAZIONI.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “ SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. APPROVAZIONE COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE AI SENSI DEGLI ARTT. 31 E 114 DEL TUEL” , PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N.24010 DEL 28/05/2021, PROPONENTI IL SIG. SINDACO AVV. ETTORE DI VENTURA E L’ASSESSORE CON DELEGA ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE GIANGASPARE DI FAZIO.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “ RECESSO DEL COMUNE DI CANICATTÌ DAL CONSORZIO ACQUEDOTTO TRE SORGENTI”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N.37783 DEL 09/10/2020, PROPONENTI IL SIG. SINDACO AVV. ETTORE DI VENTURA E L’ASSESSORE CON DELEGA ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE GIANGASPARE DI FAZIO.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “ ADESIONE AL CONSORZIO ENERGIA VENETO (CEV)”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N.19045 DEL 28/04/2021, PROPONENTI ING. GIOACHINO MELI RESPONSABILE DELLA P.O. N. 5 – DIREZIONE TERZA E IL VICE- SINDACO GEOM. GIANGASPARE DI FAZIO ASSESSORE CON DELEGA ALLO SVILUPPO TERRITORIALE.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “ CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA AL MILITE IGNOTO “, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N.24500 DEL 03/06/2021, PROPONENTE IL SIG. SINDACO AVV. ETTORE DI VENTURA.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “ SOSTEGNO ALLE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO COSTRETTE A SOSPENDERE L‘ATTIVITÀ A CAUSA DELLA SITUAZIONE EMERGENZIALE DETERMINATA DALLA PANDEMIA COVID – 19. (ART. 9 TER DL N.137/2020)”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N.24713 DEL 03/06/2021, PROPONENTI IL SIG. SINDACO AVV. ETTORE DI VENTURA E L’ASSESSORE CON DELEGA AL BILANCIO E TRIBUTI RAG. VINCENZA LICATA.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “ SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO EXTRAURBANO”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N.24766 DEL 04/06/2021, PROPONENTE L’ASSESSORE CON DELEGA ALLE RISORSE CULTURALI E SPORTIVE DOTT. ANGELO CUVA.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “ APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULLA ISTITUZIONE DELLA FIGURA DEL GARANTE DELLA PERSONA DIVERSAMENTE ABILE NEL COMUNE DI CANICATTÌ”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N.25688 DEL 11/06/2021, PROPONENTE L’ASSESSORE CON DELEGA ALLE POLITICHE SOCIALI DOTT. ANTONIO GIARDINA.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “ APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE 2021 / 2023 DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI REDATTO AI SENSI DELL‘ART. 58 DELLA LEGGE 133/2008”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N.26243 DEL 15/06/2021, PROPONENTE L’ASSESSORE CON DELEGA AL PATRIMONIO FABIO DI BENEDETTO.

Si precisa che:

a) ai sensi dell’art. 28, comma 3°, del vigente Statuto Comunale, la mancanza del numero legale all’ora prevista per l’adunanza di prima convocazione, ovvero nel corso dei lavori, comporta il rinvio dei lavori all’ora successiva, in seconda convocazione, per la quale è necessario il quorum strutturale di due quinti dei Consiglieri assegnati;