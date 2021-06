Quanto è importante la consulenza tecnica nell’acquistare casa?

Sia che si decida di acquistare casa o di effettuare interventi di ristrutturazione in seguito alla compravendita di un immobile, è necessario prestare attenzione ad alcuni fattori che possono compromettere la riuscita dell’operazione.

Capita spesso infatti che, chi procede all’acquisto di un immobile in completa autonomia, poi si trovi a dover affrontare delle questioni burocratiche irrisolte. Documentazioni mancanti o abusi edilizi non dichiarati in planimetria sono, nella maggior parte dei casi, problemi che potrebbero essere facilmente risolti o evitati richiedendo il supporto di un’agenzia immobiliare prima di firmare il contratto.

Richiedere una consulenza tecnica per acquisto casa è una mossa che può far risparmiare molto tempo e denaro all’acquirente. Per il mercato immobiliare italiano, Dove.it è un punto di riferimento storico quando si parla di supporto e consulenza al cliente.

Pochi infatti sanno che il decreto legislativo 78/2010 prevede che chi vende un immobile deve fornire un atto di conformità dei dati dell’immobile e della sua planimetria. Questo può essere fatto direttamente dal venditore oppure può servirsi dell’aiuto di un tecnico abilitato.

In base all’art. 46 del DPR 380/2001, è responsabilità del venditore presentare la dichiarazione urbanistica. Si tratta di un documento che attesta la corrispondenza tra lo stato attuale dell’immobile e l’autorizzazione depositata in comune. Il notaio verifica tale regolarità in sede di rogito o prima di avviare interventi di ristrutturazione.

Avere la certezza che tutti i documenti per acquistare casa siano in regola, quindi, è possibile solo se si richiede una consulenza tecnica preventivamente.

La consulenza tecnica in questione permette di verificare se ci sono irregolarità che potrebbero inficiare il valore di un immobile o la possibilità di venderlo in maniera veloce. Essa consente inoltre di verificare in anticipo la regolare stesura del contratto di acquisto prima di recarsi dal notaio per il rogito.

Soprattutto in presenza di immobili vecchi può succedere che si abbia l’aggiornamento della sola planimetria catastale senza la predisposizione di una pratica edilizia.

Nel caso si effettuino lavori di manutenzione straordinaria di immobili in seguito al loro acquisto, il progettista che segue la pratica deve presentare una CIL (Comunicazione di Inizio Lavori). Capita spesso, però, che in seguito alla verifica della documentazione presentata, il progettista riscontri la presenza di abusi edilizi.

È evidente quindi l’importanza di essere affiancati da un esperto operante nel settore immobiliare. In questo modo il cliente si vedrà garantita la conformità sia edilizia sia catastale dell’immobile, evitando brutte sorprese relative alla presenza di abusi edilizi e documentazione mancante.