Salvino Montaperto rieletto al Consiglio Nazionale delle Misericordie di’Italia

Salvino Montaperto rieletto, per la terza volta consecutiva, al Consiglio Nazionale delle Misericordie di’Italia. La Misericordia di Campobello di Licata esprime sincere congratulazioni al neo Consigliere Nazionale Salvino Montaperto che, alle scorse elezioni per il rinnovo delle cariche svoltesi a Campi Bisenzio in provincia di Firenze. Sabato scorso, alla presenza di circa 500 Misericordie provenienti da ogni parte d’Italia, si sono rinovate le cariche dell’organo confederale.

L’elezione ancora una volta, ha commentato il Governatore Carmelo Vaccaro, con un numero considerevole di preferenze, dimostra la capacità e la centralità del ruolo e dello spazio che in questi anni Salvino Montaperto ha saputo ritagliarsi all’interno del movimento che conta 800 sedi sparse in ogni angolo d’Italia e circa 600.000 volontari iscritti.

Oltre all’elezione al Consigliere Nazionale di Salvino Montaperto, ha continuato il Governatore, siamo contenti anche per l’elezione a Presidente della Confederazione Nazionale del movimento del Generale Domenico Giani già capo della gendarmeria vaticana e attuale Presidente dell’ ENI Foundation che di recente è stato presente a Campobello per un incontro con le misericordie agrigentine.