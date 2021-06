Terremoto Girgenti acque: chissà se con tutta questa acqua non verrà a galla anche il caso dei pozzi di Contrada Gulfi ( Video riepilogativo)

Il terremoto che si è abbattuto su Girgenti Acque toglierà il sonno a un bel po’ di personaggi. Quel vaso di pandora scoperchiato ha fatto fuori uscire parecchio olezzo male odorante. La giustizia si sa che è lenta ma non abbandona mai il suo cammino. E noi siamo fiduciosi e garantisti. Fiduciosi che la magistratura accerterà le responsabilità fin qui evidenziate, garantisti , perché ognuno è innocente fino a prova contraria.

Detto questo abbiamo un’altra speranza , che questa indagine porti in auge quanto accaduto nel 2017 a Canicattì a proposito dei pozzi di contrada Gulfi e limitrofi. Per chi non lo ricordasse questi signori oggi indagati, vennero a prelevare dai pozzi poi scoperti abusivi, centinaia di milioni di litri di acqua , utilizzando autorizzazioni che non avevano motivo di esistere e dirottando l’acqua chissà dove…( non è difficile immaginarlo). Non dimentichiamo che questi signori dopo il mio reportage, la notte stessa presero a “ scippare” tutte le attrezzature e darsela a gambe. Mentre il controllato diventando controllore chiedeva la chiusura del serbatoi di Madonna della Rocca con un comunicato che sarebbe stato appannaggio dell’ASP prima e del Primo Cittadino dopo. Tutto questo mentre chi doveva difendere la salute e le tasche dei canicattinesi, invece tentava di giustificarli…..

Io non fui mai chiamato da nessun Magistrato , sul caso intervenne Claudio Fava, all’epoca vicepresidente nazionale della commissiona Antimafia e l’On Giusy Savarino che convocò una commissione alla quale fui invitato a relazionare. In quell’occasione uno di quelli oggi indagato, mi disse storpiando volutamente il mio cognome, ” che la storia non lo eccitava perchè non vi erano nè morti nè feriti” . Quella registrazione è negli archivi dei server della Regione Sicilia.

I Carabinieri ( Nas) intervennero sul luogo dopo 15 giorni. Era stato portato via quasi tutto. Una pagina vergognosa che mi auguro venga ripresa dalle autorità. Io conservo ancora tutto il materiale al di là che buona parte del materiale stesso è on line sul questo giornale. Non sarebbe tardi riaprire questo capitolo… non sia mai che la verità con tutta questa acqua non venga a galla.

Guardate il video a corredo fatto in quel periodo.. servirà a rinfrescare la memoria.