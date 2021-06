Botte alla madre: denunciato trentenne

Un trentenne agrigentino è stato denunciato a piede libero per l’ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia. L’uomo, secondo quanto ricostruito, al culmine dell’ennesima lite avrebbe aggredito la madre afferrandola per il collo. Il fatto è avvenuto nel quartiere di Villaggio Mosè.

Sul posto, dopo diverse segnalazioni giunte al centralino, sono intervenuti gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento. Sulla donna i segni della violenza quali lividi ed escoriazioni. Così è scattato il “codice rosso” con conseguente denuncia alla Procura della Repubblica a carico del trentenne.