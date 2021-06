Canicattì, avvicina una 83enne e le strappa la collana: caccia al rapinatore

I Carabinieri della Compagnia di Canicattì stanno indagando su un furto con strappo commesso ieri mattina a Borgalino, centro storico della Città.

Vittima una donna di 83 anni che, verso le 10 del mattino, mentre si trovava nei pressi della propria abitazione, è stata avvicinata da un individuo travisato che, con un gesto fulmineo, le ha strappato dal collo una collana d’oro.

Lo scippatore è fuggito subito dopo a piedi, dileguandosi tra le stradine del borgo.

La vittima, riavutosi dallo choc e per fortuna incolume, ha chiamato i Carabinieri, le cui pattuglie hanno perlustrato il centro storico alle ricerca delle tracce lasciate dal malvivente solitario.

È il secondo episodio del genere che si registra in pochi giorni a Borgalino, dopo la rapina subita in casa venerdì scorso da un’altra anziana.

I Carabinieri hanno già predisposto più intensi servizi di controllo nel centro storico canicattinese, mentre le indagini dei militari valutano la possibilità che i due fatti possano essere stati commessi dallo stesso malvivente.

