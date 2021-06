Incendi boschivi a Naro: ingenti danni

La prima grande ondata di calore che, da qualche giorno sta interessando la nostra provincia con temperature elevate, sta facilitando l’innesco di incendi.

Un vasto incendio sta minacciando il bosco di Gibbesi in territorio di Naro. Le fiamme stanno divorando ettari di terreni privati, oliveti, colture agrarie. Sul luogo stanno operando una squadra Antincendio del Corpo Forestale, coordinati da ispettori del Distaccamento di Agrigento. Attualmente contenuti i danni al bosco ma ingenti i danni ai privati.

Il secondo incendio boschivo è in corso in località Borsellino, Cattolica Eraclea. In azione 2 squadre AIB, una squadra di Vigili del Fuoco di Cianciana, un elicottero e un Canadair, coordinati dal Comandante del Distaccamento Forestale di Ribera. Ingenti danni al patrimonio boschivo. Si opera alacremente per salvare quanto più possibile del patrimonio boschivo locale.