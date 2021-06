Istituzioni hanno agevolato condotte illecite Girgenti Acque: la video conferenza in Procura

Operazione “Waterloo”, disarticolata un’associazione a delinquere in seno alla governace di Girgenti Acque Spa, gestore del servizio idrico integrato in provincia di Agrigento.

I dettagli dell’indagine sono stati resi noti dal Procuratore della Repubblica di Agrigento Luigi Patronaggio, dal procuratore aggiunto Salvatore Vella, affiancati dalla Guardia di Finanza, dalla Dia, e dai Carabinieri.

https://youtu.be/vksvy4s9Oms

Otto i provvedimenti di fermo di indiziato delitto a carico di persone ritenute responsabili dei reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro la Pubblica Amministrazione, frode in pubbliche forniture, furto, ricettazione, reati tributari, societari e in materia ambientale ed altro. Al vertice del sodalizio criminale l’imprenditore Marco Campione, già presidente del Cda di Girgenti Acque e amministratore di fatto delle società del gruppo Campione. Gli altri fermati sono: Pietro Arnone, 58 anni, amministratore unico di Hydortecne; Calogero Patti, 53 anni, dipendente di Girgenti Acque; Angelo Piero Cutaia, 51anni, direttore amministrativo di Girgenti Acque; Gian Domenico Ponzo, 54 anni, direttore generale Girgenti Acque; Francesco Barrovecchio, 61 anni, responsabile tecnico Hydortecne; Calogero Sala, 61 anni, direttore tecnico e progettazione Girgenti Acque; Igino Della Volpe, 63 anni, membro del consiglio di amministrazione di Girgenti Acque. Alla base dei provvedimenti di fermo vi e’ la ritenuta esigenza cautelare della possibilita’ di trasferire ingenti capitali all’estero.

“La condotta silente e conciliante delle Istituzioni pubbliche coinvolte nell’attività di controllo e sanzione, non ha fatto che agevolare l’attività illecita della associazione a delinquere che sino a poco tempo fa ha gestito la Girgenti Acque S.p.A., che su tale impunità ha nel tempo contato per portare avanti il suo programma criminoso a vantaggio dell’interesse privato dei suoi partecipanti e a spregio di quello pubblico che tali Enti erano preposti a tutelare“. Sono le dure parole della Procura di Agrigento nel provvedimento di fermo a carico dell’ex patron Marco Campione e di altre sette persone.

“Marco Campione era ben consapevole della stato di grave degrado e del malfunzionamento di tutti i depuratori affidati alla Girgenti Acque spa, e che per tale motivo aveva tentato di scaricare le responsabilità sui singoli addetti ai depuratori, come se i malfunzionamenti degli impianti e le eventuali responsabilità penali dipendessero dai comportamenti negligenti dei singoli operai e non dalla criminale gestione pianificata da Marco Campione e dalla sua associazione a delinquere, ai danni dei cittadini della provincia di Agrigento e del suo territorio”. Lo scrivono nel provvedimento di fermo che ha portato all’arresto dell’ex patron di Grigenti Acque Marco Campione e di altre sette persone, i pm di Agrigento. (Adnkronos)

“La situazione di precarietà e di pericolosità dell’impianto di depurazione di Licata non si circoscrive solo al perimetro dell’impianto. In epoca coeva ai primi accertamenti sugli impianti, e specificamente il 11.03.2016, a seguito di segnalazione circa anomalie nel funzionamento dell’impianto, si procedeva al controllo di due ”sfioratori di piena” che – si accertava – anziché allontanare le sole acque meteoriche, quale loro precipuo compito, risultavano smaltire, sversandoli nel fiume Salso, consistenti volumi di refluo non depurato“. Lo scrivono i pm di Agrigento nel provvedimento di fermo che ha portato in carcere l’ex patron di Girgenti Acque, Marco Campione.

“Le verifiche compiute e gli esiti degli accertamenti analitici, pure ivi dovuti, ha permesso di comprendere, non solo la intenzionalità di tale fenomeno, ma altresì il suo carattere di sistematicità e continuità, utile a far affluire all’impianto una minore portata di refluo da trattare (meno refluo da trattare equivale a minor operatività dell’impianto, che equivale e meno energia utilizzata e meno fanghi prodotti, che equivale e meno rifiuti da smaltire e, quindi in maggior risparmio) – si legge ancora –A tale irregolare e criminosa pratica, costituente ulteriore ipotesi di smaltimento illecito di rifiuti solidi, se ne aggiungeva, in questo caso, una ulteriore, già in passato, per vero verificatasi. Si poteva constatare, infatti, che all’interno dell’impianto, in corrispondenza degli ”sfioratori di piena”, erano stati installati dei sistemi di captazione dei reflui che, convogliati mediante delle tubazioni, venivano illecitamente utilizzati a scopi irrigui presso aziende agricole insistenti in prossimità del fiume Salso, in cui si svolgeva la coltivazione di ortaggi in serra”.

“In base alle indagini compiute, supportate dall’ingente attività tecnica realizzata, emerge chiaramente l’assoluta assenza di qualsivoglia e affidabile attività di vigilanza da parte dell’Ato Idrico AG 9 di Agrigento (composta dall’assemblea dei Sindaci, rappresentanti degli enti locali e dal presidente, carica ricoperta dal presidente di turno della Provincia Regionale di Agrigento), circa la corretta esecuzione/gestione del Servizio Idrico Integrato”. Lo scrive la Procura di Agrigento nel provvedimento di fermo che ha portato in carcere 8 persone tra cui l’ex patron di Girgenti Acque.

“Così come si palesa l’assoluta inadeguatezza e, conseguentemente, inattendibilità dei dati ambientali frutto dell’attività di controllo effettuata dall’Arpa ST di Agrigento, da cui si evidenzia un’attività di controllo caratterizzata da pressappochismo e compiacenza, nonché l’atteggiamento di collaborazione e di vera e propria convergenza istituzionale tenuto dagli appartenenti all’ex Provincia”, scrivono i magistrati. (Adnkronos)

“L’indagine della procura di Agrigento conferma quanto era emerso durante le numerose audizioni svolte dalla Commissione antimafia sulla vicenda Girgenti Acque. Al netto dei profili penali, quello che traspariva, e che oggi le parole del procuratore Patronaggio confermano, era un quadro sconfortante di interessi privati, regali’e e clientelismi come tratto distintivo di quella gestione privata delle risorse idriche”. Lo afferma il deputato regionale e presidente della commissione Antimafia all’Ars, Claudio Fava. “Clientelismi e illiceita’ – aggiunge -rese possibili anche per la colpevole carenza di controlli e con la beffa di aver inflitto alla provincia di Agrigento anni di disservizio e di bollette salatissime. Un sistema di potere opaco, trasversale, basato su favori, denari ed assunzioni, perpetrato per anni impunemente in sfregio al territorio e all’interesse dei siciliani. Grazie al lungo ed attento lavoro della Procura di Agrigento, quel sistema e’ oggi finalmente messo a nudo. E’ depositata in Ars, e ci auguriamo che venga discussa al piu’ presto – ricorca Fava – una mozione, a mia prima firma e sottoscritta dai deputati del movimento 5 stelle, pd e IV, che chiede interventi urgenti per mettere ordine nella gestione del servizio idrico in Sicilia e per ristabilire il principio, consacrato dalle leggi e da un referendum ma sostanzialmente ignorato dai governi regionali, della gestione pubblica dell’acqua in Sicilia.