Sciacca, pubblicato avviso per le istanze “Bonus figlio 2021”

Il sindaco Francesca Valenti e l’assessore alle Politiche Sociali Gisella Mondino rendono noto che il Comune di Sciacca ha attivato le procedure per l’erogazione del “Bonus figlio 2021” da mille euro, a beneficio delle famiglie meno abbienti. Il beneficio viene concesso dalla Regione Siciliana, Assessorato della Famiglia, attraverso i Comuni.

Il dirigente del Settore Affari Sociali Venerando Rapisardi ha pubblicato un avviso in cui sono illustrati requisiti, modalità e scadenze. Il Bonus potrà essere concesso in favore dei bambini nati, o adottati, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e sino al 31 dicembre 2021. Tra i requisiti richiesti quello dell’indicatore I.S.E.E. del nucleo familiare del richiedente non superiore a 3.000,00 euro.

Le domande, corredate della documentazione richiesta, dovranno essere presentate su apposito modello all’Ufficio Protocollo del Comune di Sciacca, entro i seguenti termini:

1) – entro il 27 agosto 2021 per i nati dall’1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021;

2) – entro il 29 ottobre 2021 per i nati dall’1 luglio 2021 al 30 settembre 2021;

3) – entro il 28 gennaio 2022 per i nati dall’1 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021.