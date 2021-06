Scoppia bombola ad Agrigento: morto 77enne

Il corpo senza vita di un 77enne – Antonino Mantidi -è stato rinvenuto nella tarda mattinata in contrada Borsellino, nei pressi del quartiere di Montaperto, ad Agrigento. I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale erano intervenuti in seguito ad una segnalazione di incendio.

Subito dopo la scoperta del cadavere, nei pressi dell’abitazione dell’uomo. La morte sarebbe avvenuta in seguito alle gravi ustioni riportate. Secondo una prima ricostruzione l’uomo avrebbe tentato di spegnere le fiamme e ne sarebbe rimasto avvolto. Sul posto, oltre al personale sanitario, anche gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento.

