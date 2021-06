Sicurezza del casinò online

I giochi da casinò online possono essere un ottimo modo per vincere denaro extra divertendosi. Tuttavia, non tutti i casinò online sono sicuri. Sapere come proteggere se stessi e le proprie finanze durante il gioco è essenziale quando si cercano nuovi casinò online a cui iscriversi.

Legge sul gioco d’azzardo

Il gioco d’azzardo italiano è regolamentato e autorizzato da AAMS. Definiscono le regole specifiche su quale tipo di gioco d’azzardo è consentito e chi può giocare. Quindi assicurati di fare tutte le ricerche necessarie prima di immergerti.

lotterie

Alcuni stati non ti consentono di giocare online con denaro reale. I casinò delle lotterie (a.k.a. sweep) sono un’ottima alternativa.

Questi casinò utilizzano un sistema di valuta virtuale chiamato “monete d’oro”. Acquisti queste monete in pacchetti e le usi per giocare ai giochi da casinò per divertimento. Non puoi vincere soldi veri con monete d’oro.

I pacchetti includono denaro per lotterie o monete per spazzare Puoi utilizzare questa valuta per giocare ai giochi da casinò per vincite in contanti. Vuoi assicurarti di ricercare opzioni di lotterie sicure.

Identificazione dei casinò non sicuri

Il primo passo nella ricerca di un casinò online è sapere come identificarne uno non sicuro. Altri giocatori possono scrivere recensioni di cattivi casinò. Dovresti sempre cercare un casinò prima di spendere soldi. Di seguito sono riportati alcuni fattori chiave a cui prestare attenzione.

Termini che cambiano frequentemente

Alcuni casinò online cambiano frequentemente i loro termini. Questa tattica consente loro di dire che non stavi rispettando, e quindi di non darti il tuo compenso.

Bonus forzati

I casinò non sicuri possono anche tentare di imporre bonus su di te. Se accetti questi termini del bonus, il casinò può richiederti di giocare più a lungo e possibilmente perdere più soldi, piuttosto che incassare quando ti senti a tuo agio.

Software e giochi inferiori

Quando si esaminano software e giochi, ci sono diversi dettagli da considerare. I casinò possono avere giochi sleali, che potrebbero non essere casuali o addirittura non avere un modo per vincere.

I casinò non sicuri utilizzano società di software che accettano di pagare il giocatore ma poi non lo fanno. Queste aziende potrebbero anche rubare i giochi di altre persone.

Giocatori di spamming

Dovresti anche esaminare le pratiche di marketing di un casinò. I casinò non sicuri inviano spam ai giocatori tramite e-mail o telefono. Potrebbero persino ottenere le tue informazioni da altre società in modo da inviarti spam. Alcuni casinò possono persino pubblicare post su forum e altri siti Web per cercare di acquisire nuovi clienti.

Se un casinò ti invia molte e-mail, considera di non utilizzare più quel casinò, soprattutto se non ti consentono di annullare l’iscrizione. Puoi verificare se altri giocatori hanno segnalato problemi con lo spam tramite una semplice ricerca su Google.

Evitare il pagamento

Alcuni casinò sono lenti nel darti i pagamenti. Altri possono richiedere ripetutamente la verifica del giocatore o la prova di identificazione quando si tenta di prelevare denaro. I casinò potrebbero persino accusarti falsamente di imbrogliare o abusare dei loro termini. Quando cerchi un casinò, cerca sempre i giocatori che segnalano problemi con i pagamenti.

Trovare casinò sicuri

Una volta che sai come identificare i casinò non sicuri, puoi iniziare la tua ricerca di quelli sicuri. Di seguito sono riportate alcune caratteristiche da cercare.

Licenza

I casinò italiani devono avere una licenza di gioco d’azzardo da ADM. Se un casinò non ne ha uno, non dovresti giocare lì.

Software

Quando consideri di giocare in un casinò, dovresti assicurarti che facciano ciò che affermano e che i loro giochi funzionino come dovrebbero. Il modo migliore per farlo è attraverso le recensioni dei clienti. Verifica se un casinò modifica i propri giochi per non essere casuali, non consentire al giocatore di vincere o avere un vantaggio estremo della casa.

Dovresti anche assicurarti che un casinò utilizzi una società di software rispettata. Queste aziende dovrebbero essere certificate. Alcuni esempi affidabili includono NetEnt, Playtech, Microgaming e RTG.

Pagamento

Dovresti cercare casinò che consentano un’ampia varietà di opzioni di pagamento affidabili come PayPal. Considera l’utilizzo di criptovalute o carte di debito prepagate se sei preoccupato di divulgare le tue informazioni personali.

Un casinò dovrebbe consentirti di prelevare almeno $ 2.500 a settimana. Assicurati che il casinò che usi non abbia un pagamento minimo elevato, poiché questa è una tattica utilizzata per impedire ai giocatori di puntate più basse di incassare.

I casinò in cui giochi dovrebbero garantire i pagamenti in un lasso di tempo ragionevole. Non dovrebbero volerci più di qualche settimana per farti avere i tuoi soldi. Verifica se le aziende forniscono pagamenti coerenti e se i loro assegni sono chiari.

Condizioni eque

Prenditi il ​​tempo necessario per leggere i Termini e l’Accordo di un casinò per determinare se si sentono giusti e ragionevoli per te. Mentre l’equità è soggettiva, alcuni termini sono predatori. Un casinò può chiedere il diritto di chiudere il tuo account senza preavviso, applicare commissioni quando sei inattivo o rifiutarti di pagare le vincite per qualsiasi motivo.

Informazioni sull’azienda

I casinò dovrebbero sempre fornire informazioni di contatto. Verifica che i dettagli forniti funzionino. Dovresti anche assicurarti che un casinò fornisca informazioni accurate su chi sono.

Conclusione

Fare una ricerca adeguata ti aiuterà a scegliere casinò sicuri che danno priorità alla tua protezione. Le recensioni dei clienti sono una delle migliori fonti di informazioni. Se un casinò utilizza cattive pratiche, ci saranno probabilmente recensioni del casinò che le menzionano. Fare questi passaggi extra significa che puoi stare al sicuro e divertirti.