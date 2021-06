Traffico in tilt perché erano al bar, in auto anche un coltello

Gli agenti del commissariato di Licata hanno sanzionato due pregiudicati provenienti dalla provincia di Caltanissetta per la sosta irregolare dei veicoli. I due avevano parcheggiato le auto causando un ingorgo stradale e mandando il traffico in tilt. Contestualmente è stata anche effettuata una perquisizione veicolare e, nella tasca dello sportello lato passeggero, è stato rinvenuto un coltello con manico in legno e lama di 8 cm. Il conducente non forniva validi motivi che ne giustificassero il porto al di fuori della propria abitazione.

Il coltello veniva sequestrato e l’uomo veniva deferito alla Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Agrigento per l’ipotesi di reato di porto ingiustificato di armi e/o oggetti atti ad offendere. Per entrambi i nisseni, inoltre, è stato anche richiesto l’emissione del foglio di via obbligatorio per l’inibizione agli stessi di ritornare nel territorio di Licata per i prossimi tre anni, senza preventiva autorizzazione.