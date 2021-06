Turista cade mentre visita la Valle dei Templi: ferita

Brutta disavventura per una turista in vacanza ad Agrigento. La donna, nel pomeriggio di domenica, è rimasta ferita in seguito ad una caduta avvenuta all’interno del Parco Archeologico mentre visitava la Valle dei Templi. Cadendo ha battuto la testa riportando un trauma. Sul posto, oltre al personale sanitario, anche i Vigili del Fuoco. A questi ultimi era giunta una segnalazione di una caduta all’interno di una costruzione sotterranea, segnalazione che per fortuna non si è rivelata veritiera.

