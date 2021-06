Valle dei Templi, assessore Samonà: “Personale riceverà spettanze”

Il personale di custodia del Parco della Valle dei Templi ricevera’ il pagamento delle spettanze relative alle prestazioni rese nei giorni festivi, oltre il limite del terzo annuale, nel triennio 2018/2020. E’ l’esito della convocazione del direttore del parco archeologico della Valle dei Templi, Roberto Sciarratta, voluta dall’assessore dei Beni Culturali e dell’Identita’ Siciliana, Alberto Samona’ e disposta dal Direttore generale del Dipartimento Sergio Alessandro. “L’aver fatto convocare con urgenza il Direttore Sciarratta – dichiara l’assessore dei Beni culturali e dell’Identita’ siciliana, Alberto Samona’ – ha consentito di risolvere le criticita’ che erano emerse.

L’attivita’ del Parco archeologico, dunque, non subira’ alcun disagio e a breve il personale ricevera’ quanto dovuto. Peraltro, ho gia’ approvato il bilancio consuntivo del Parco relativo al 2020, che consente di mettere in pagamento le spettanze 2019. La regolare e serena conduzione del Parco e il benessere del personale sono essenziali per accogliere al meglio i visitatori e mantenere alto il livello dell’offerta culturale”. “Dall’incontro con il Direttore Sciarratta – spiega il Dirigente generale del Dipartimento, Sergio Alessandro – abbiamo evinto che le spettanze relative al 2018 sono state gia’ pagate nel mese di dicembre 2020, quelle relative al 2019 sono subordinate all’approvazione da parte di questo Assessorato del bilancio consuntivo del 2020 che, a conclusione dell’iter istruttorio, e’ stato autorizzato dall’Assessore Samona’.

“Per quanto riguarda le spettanze relative al 2020 le risorse sono gia’ nelle disponibilita’ del Parco della Valle che dovra’ approvare a stretto giro una variazione formale della denominazione del capitolo di spesa, cosi’ da poter mettere in pagamento le spettanze del 2020 e garantire i prossimi esercizi finanziari”. Il direttore del Parco, Roberto Sciarratta, a questo proposito, ha sottolineato, in una nota inviata oggi al Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identita’ Siciliana, che si procedera’ alla richiesta di convocazione del Consiglio del Parco per procedere alla variazione e creazione del capitolo di spesa relativo alla tutela e vigilanza, per il pagamento del personale: “Questo – scrive il direttore Sciarratta nella nota – consentira’ di risolvere definitivamente per gli anni prossimi il problema relativo al pagamento per le prestazioni di lavoro festive superiori al terzo annuale, rese dal personale di vigilanza del Parco”